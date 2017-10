A Honda confirmou, na última semana, a chegada da versão SI do Honda Civic em todo o Brasil a partir de 2018. Trata-se do primeiro SI turbo e busca conquistar os consumidores ávidos por velocidade, mas sem abrir mão da precisão.

Modelo impressiona pelo motor 1.5 turbo de alta performance e torque Honda / divulgação

A agilidade deve ser mesmo o grande trunfo do modelo que logo chegará ao país, a julgar pelo motor 1.5 turbo de alto desempenho e torque, com injeção direta, duplo comando de válvulas variáveis no cabeçote (Dual VTC) e quatro cilindros. O SI virá combinado com uma transmissão manual de seis velocidades - e engates curtos. Este conjunto proporciona uma nova experiência de direção, com torque abundante durante toda a faixa de rotação do motor. A potência máxima de 208 cv surge aos 1.300 rpm e o torque de 26,5 kgf.m aparece aos 2.300 rpm, e é mantido em 70% da faixa de rotação do motor.

Para ampliar o quociente esportivo do Civic, os modelos Si trazem uma dianteira agressiva com friso frontal preto. Rodas de liga leve de 18 polegadas, com dez raios e acabamento exclusivo em dois tons, usam pneus de 235 mm, largos, de perfil baixo, além de escapamento central com formato poligonal e acabamento cromado.

No painel, um sistema multimídia de sete polegadas sensível ao toque que controla todas as funções de áudio e é integrada aos sistemas Apple CarPlay e Android Auto, proporciona uma conexão fácil do smartphone ao automóvel. O Si traz ainda sistema de áudio de 450 watts, com 10 alto-falantes.