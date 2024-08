Saiba como identificar sinais de surdez na terceira idade

Entre as inúmeras marcas do envelhecimento, a perda auditiva é um problema comum entre aqueles que passam dos 60 anos. Torna-se necessário aumentar o volume da televisão ou pedir para o interlocutor repetir o que acabou de dizer, além de experimentar a sensação de “escuto, mas não entendo” em um ambiente onde as vozes se misturam a muito barulho. Todos esses são sinais da chamada presbiacusia, o comprometimento da audição relacionado ao avançar da idade.