O horror do Grêmio de Renato

Está difícil de dizer o que está pior no Grêmio, se o desempenho em campo ou as entrevistas do técnico Renato Portaluppi. A campanha no Brasileirão tem, em 34 jogos e apenas uma grande atuação, a vitória sobre o Fortaleza. Claro que aquilo foi a exceção que confirma a regra. A normalidade tricolor é jogar mal. São 16 derrotas contra meras 11 vitórias. O mais incrível é que ainda há boas chances, matemáticas, de um não rebaixamento.