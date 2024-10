O que aconteceu no Inter nunca poderá ser esquecido

Conseguir equilibrar a gestão de um clube é difícil. A complexidade aumenta quando falamos de times brasileiros. São muitas camadas que necessitam de boa gestão para que os resultados de campo possam ocorrer. E mesmo que todos os fatores sejam tratados com extrema competência, isso não é garantia de vitória. Por isso, conseguir títulos e vitórias relevantes é difícil. Em paralelo, mesmo que seja uma missão complicada, pouco se importa com o nível de dificuldade do futebol brasileiro.