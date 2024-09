A matemática não traz uma probabilidade boa para o Inter no quesito Libertadores da América. Claro que esse número leva em consideração a vaga a partir do G-4. O número de vagas pode se estender até o nono lugar, dependendo da combinação de resultados em outros campeonatos. E, principalmente, por conta desse último cenário, podemos sonhar com coisas maiores dentro do Brasileirão.