Jogadores da base do Inter estão pedindo passagem

É essencial criar DNA vencedor desde as categorias de base. A carreira de grandes atletas, afinal, é baseada em conquistas. Ter essa característica ainda ajuda na mentalidade do jogador de futebol quando os grandes momentos chegam. Porém, é preciso lembrar, conquistas na base não são garantia de sucesso após a chegada no time principal. O jovem atleta, quando muda de categoria, precisa lidar com o nível técnico superior e um novo tipo de pressão.