Um prato de estrogonofe foi a recompensa de um dos nomes da vitória colorada no Gre-Nal da Copa FGF. Ao lado do pai Carlos e da mãe Vânia, Yago Noal atendeu timidamente aos pedidos de fotos e autógrafos do lado de fora do CT Morada dos Quero-Queros na última quarta-feira (18). O meia de 17 anos foi tietado pelos torcedores após ser um dos destaques da virada por 2 a 1 sobre o Grêmio.