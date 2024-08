Chegamos em agosto e o Inter não tem titulares absolutos. Tudo é uma incógnita quando pensamos no time colorado. As mudanças são constantes no departamento de futebol, os atletas não têm nenhuma regularidade e a única certeza é que vamos sofrer com as apresentações da equipe dentro de campo. Essa soma de problemas torna a reta final da temporada uma grande melancolia.