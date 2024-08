Antes de qualquer coisa, fica o abraço para família e amigos do nosso icônico Cacalo. Tive a honra de estar ao seu lado nas páginas do Diário Gaúcho. Um exemplo de torcedor que amou, se dedicou a viveu pelo time do coração. Ao olharmos a trajetória de Cacalo podemos afirmar, com certeza, que nunca será só futebol.