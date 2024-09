Nos últimos dias, Vitão se tornou umas das principais pautas do noticiário colorado. O zagueiro estava com tudo pronto para ser anunciado como jogador do Real Betis. Porém, de última hora, o negócio não foi concretizado. De repente, o sonho de estar novamente no futebol europeu não aconteceu e ele voltou a ser uma das peças à disposição do técnico Roger Machado.