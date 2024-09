Cuidado necessário Notícia

Com que frequência Grêmio e Inter fazem avaliações cardíacas no elenco

Morte do uruguaio Juan Izquierdo, do Nacional, após arritmia cardíaca, levantou dúvidas sobre como as equipes de futebol acompanham a saúde de seus jogadores

29/08/2024 - 17h57min Atualizada em 30/08/2024 - 14h43min