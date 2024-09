A morte de Juan Izquierdo levantou questionamentos sobre os fatores que levam um atleta a sofrer uma morte súbita — normalmente causada por problemas cardiovasculares, principal causa de arritmia cardíaca. Para esclarecer pontos relacionados a condição que sofreu o zagueiro uruguaio, Zero Hora conversou com Rodrigo Bodanese, cardiologista do Hospital São Lucas, da PUCRS.