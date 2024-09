A morte do zagueiro Juan Izquierdo, do Nacional, confirmada na noite de segunda-feira (27), fez com que o mundo do futebol relembrasse o Caso Serginho, ocorrido em 27 de outubro de 2024. Assim como o uruguaio, o zagueiro brasileiro caiu desacordado no gramado em razão de um mal súbito. Após receber os primeiros socorros, o que incluiu massagem cardíaca, foi encaminhado ao Hospital São Luiz, onde morreu horas depois.