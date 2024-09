Em treino realizado nesta sexta-feira (30), no CT Parque Gigante, o Inter iniciou a preparação para enfrentar o Juventude. A principal novidade foi o recém-contratado Nathan, que realizou a primeira atividade com o restante do elenco e tem chances de ser titular no Estádio Alfredo Jaconi. Porém, a definição da escalação foi adiada para a manhã deste sábado (31), quando será realizado o último treino antes da viagem a Caxias do Sul.