O jogo do Inter contra o Botafogo no último sábado (20), no Rio de Janeiro, não surpreendeu em nada. O time carioca é muito melhor que o Inter e isso se confirmou dentro de campo. Mesmo não sendo o melhor dia dos mandantes, eles conseguiram dominar todo confronto. Agora, tudo ficou para terça-feira (23). Na partida pela Sul-Americana, contra o Rosario Central, a responsabilidade colorada é gigantesca.