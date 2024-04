Sabemos que qualquer clube no começo do ano tenta traçar suas metas antes de a temporada se iniciar. Nesse momento, os dirigentes responsáveis pelo planejamento avaliam a dificuldade de cada competição e qual o potencial do time para disputar os campeonatos. Pelas contratações realizadas na última janela de transferência, o Inter se colocou entre os candidatos a conquistar alguma taça em 2024.