O Inter passa por problemas e isso ficou evidente após o desempenho pífio no último confronto pela Sul-Americana. O comportamento da torcida durante e depois do jogo deixou claro que o descontentamento da arquibancada é gigantesco pelos resultados recentes. Não será mais tolerado que o time se apresente com atuações tão ruins, principalmente dentro do Beira-Rio. Todos dentro do processo precisam ser cobrados.