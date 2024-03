Uma das grandes contratações coloradas já está em Porto Alegre. Rafael Borré desembarcou no Aeroporto Salgado Filho recepcionado por uma multidão de torcedores enlouquecidos pela presença do colombiano no elenco. Poucas vezes vimos tantas pessoas reunidas para recepcionar um atleta. Esse número não é apenas por Borré, mas pelo contexto do Inter, que é muito positivo nesse início de ano.