É muito cômodo colocar Robert Renan como protagonista da eliminação colorada. Óbvio que a opção na hora de bater o pênalti foi um erro. Isso não é discussão. Merece todas as críticas em relação a sua escolha, mas o zagueiro é só uma peça de um Inter desastroso na semifinal do Gauchão. Assim como este jogador, os protagonistas do time também devem ser criticados.