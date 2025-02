A venda de Thiago Maia é um ótimo negócio para o Inter

Thiago Maia em treino do Inter. Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

Ainda é importante destacar que o Inter não sofreu o desmanche projetado no final da última temporada. Essa foi uma vitória da direção colorada fora de campo.

O planejamento e a sorte para manter a equipe base do ano passado foram essenciais para que atualmente o grupo esteja de bem com a torcida e com ótima posição no Gauchão. E, com certeza, isso reflete no desempenho inicial do clube nas competições do primeiro semestre.

O único jogador que deixou o clube foi Renê. Vale lembrar que o lateral não era mais titular. Mantê-lo no Inter seria desnecessário para os planos do clube.

Levando em consideração seu declínio técnico nos últimos anos, acertou o departamento de futebol em se desfazer do atleta.

A situação de Thiago Maia

Em um primeiro momento as negociações entre Inter e Santos para venda de Thiago Maia não andaram. Isso foi motivo de comemoração. Mais um jogador que estava sendo mantido.

Porém, a felicidade durou pouco por conta das atuações ruins do volante nesse início de ano. Claramente, Thiago Maia se mostra desligado do contexto colorado.

Após o fracasso da negociação com o Santos, ele potencializou negativamente o nível do seu futebol. Aliás, ele vem oscilando desde o segundo semestre do ano passado.

Se tratando de Inter, é importante olhar o fator financeiro dos casos. As contas coloradas estão sendo equilibradas no cabo de vassoura.

Qualquer deslize pode prejudicar várias camadas do futebol do Inter. No final das contas isso reflete no campo. E queremos ver o clube vencedor novamente.

No caso de Thiago Maia é preciso colocar na balança o que o jogador representa para o clube e como sua venda pode amenizar problemas nos cofres.

Os bônus do negócio com o Santos são maiores do que a entrega do jogador em campo. Receber pela venda de Thiago Maia e ainda acabar com a dívida que temos com Flamengo vale o prêmio de “Negócio do Ano 2025”.

