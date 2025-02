O Inter encontrou um zagueiro para a temporada

Se a direção colorada buscar reforço, jovem só pode perder espaço no time se nome contratado for unânime. Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

O Gre-Nal segue repercutindo. É sempre assim quando lidamos com uma das maiores rivalidades do futebol mundial. Desta vez, o roteiro foi completo. Grandes atuações individuais e coletivas, polêmicas com arbitragem e debates acalorados em relação aos acontecimentos do confronto. Até o próximo encontro entre as equipes, de vez em quando, o Gre-Nal 444 voltará a ser assunto. O Gauchão 2025 que tanto prometeu está entregando entretenimento aos amantes do futebol.

O clássico gerou tanto assunto que alguns pontos foram esquecidos. Inclusive, o bom desempenho colorado e a falta de qualidade do Grêmio ficaram em segundo plano. Além disso, destaques individuais não receberam o devido holofote. É o caso do zagueiro Victor Gabriel que apresentou um futebol de extrema qualidade no último sábado (8).

A zaga sempre é uma posição delicada por conta da exposição em uma partida. Esse cenário é potencializado quando se trata de um clássico. Ao longo do tempo, acompanhamos inúmeros jogadores perdendo espaço na dupla Gre-Nal pelo mau desempenho no clássico. Por aqui, é comum que algo nesse sentido aconteça com frequência. Por conta disso, os treinadores têm dificuldade de apostar em jogadores de pouca idade quando o assunto é Gre-Nal.

A grande notícia é que Victor Gabriel superou todo nervosismo presente no ambiente do confronto. A tendência era de que o jovem atleta sentisse o peso do jogo. Porém, a realidade foi outra. O badalado e comentado centroavante dinamarquês não superou Victor Gabriel. Não fosse o pênalti, o jogador gremista seria figurante nos 90 minutos. Tudo isso graças ao grande desempenho de Victor Gabriel e Vitão. A dupla está funcionando muito bem.

A direção colorada precisa continuar a busca por reforços. Mas apenas um atleta unânime pode tirar a vaga de Victor Gabriel do time. Se a contratação for mediana ou questionável, não pode chegar e parar a evolução de um jogador promissor dentro do Inter. Podemos estar acompanhando o surgimento de um grande zagueiro.

