O Inter deixou escapar a vitória no Gre-Nal

Wesley perdeu uma chance clara de gol no primeiro tempo. André Ávila / Agencia RBS

O Gre-Nal surpreendeu pouco. Em campo, o Inter foi superior ao Grêmio. O empate em 1 a 1 só foi bom para um dos lados. O torcedor colorado terminou o clássico frustrado por perder a chance de vencer o rival dentro da própria casa. As chances criadas e os gols perdidos justificam o sentimento de quem viu a equipe chegar na cara do gol em diversas oportunidades.

Apesar do empate, o jogo respondeu algumas dúvidas que estavam aparecendo nesse início de temporada. O Grêmio parecia melhor, venceu adversários do Interior com facilidade, não estava sofrendo gols e marcando bastante. Nenhuma dessas características no último sábado. O time de Quinteros passou os noventa minutos acuado.

Por outro lado, o Inter que sofria com contestações apresentou o futebol que encantou no ano passado. Como visitante, dominou o confronto e perdeu a chance de fazer um placar marcante. A falta de pontaria é um problema que precisa ser consertado o quanto antes. Desta vez, quase fomos punidos pela falta de eficiência na frente do gol.

No momento importante quem jogou melhor foi o lado vermelho. O desempenho no Gauchão não significa muito. Sabemos que partidas do estadual enganam e esse foi o cenário criado pelo lado azul até então. Agora é deixar esse jogo no passado e continuar trabalhando para evoluir nos pontos necessários.