No próximo domingo (21), o Inter fará sua estreia no Gauchão 2024. O estadual novamente tem um peso diferente para o lado vermelho. São muitos anos sem vencer a competição que é “obrigação” para dupla Gre-Nal. O primeiro passo para sair dessa fila foi dado durante a pré-temporada. As contratações realizadas colocaram o time treinado por Eduardo Coudet em outro patamar. A expectativa é alta para todas as competições do ano.