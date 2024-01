O Inter saiu cedo da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O resultado de campo não é nada bom. E, apesar da categoria que esteja defendendo o clube, sempre vamos querer ver o Inter figurando entre os principais clube do país, independentemente de qual for a competição. Mas mesmo com a eliminação precoce tenho certeza que podemos tirar proveito de atletas novos para o grupo principal.