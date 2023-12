A contratação de Rômulo é um movimento correto realizado pela direção do Inter. O primeiro ponto a se destacar é o desempenho do jogador, que chegou de Minas Gerais e conseguiu render o suficiente para justificar sua permanência no Beira-Rio. Dentro do esquema proposto por Eduardo Coudet, Rômulo cresceu mais ainda. Isso empolga diante da provável continuidade do trabalho realizado pelo treinador argentino.