A confirmação da renovação de contrato de Eduardo Coudet com o Inter é questão de tempo. O treinador está apalavrado com a atual direção desde antes mesmo da eleição. A confiança é tamanha que nem sequer houve necessidade de viajar à Argentina nesse período de férias. E o técnico está por dentro de todas as movimentações de mercado do clube. Só não é possível garantir 100% porque em futebol não existe 100% até que o papel timbrado esteja assinado, dizem alguns envolvidos.