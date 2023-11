O Inter está atento as possibilidades do mercado da bola. Ficou evidente por conta da reta final de temporada que o elenco é curto para disputar todos os compromissos presentes no calendário do clube. Inclusive, esse foi o erro da direção no começo de 2023. A principal justificava é de que naquele período não era possível realizar investimentos altos por falta de capital. Em paralelo a isso existia a confiança em um elenco considerado suficiente pela avaliação interna. No final, se tornou um dos fatores para um ano instável dentro de campo.