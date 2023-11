Antes do confronto com o Bragantino não era absurdo imaginar que o empate seria um placar positivo para o Inter neste jogo. Calma, ninguém está maluco e diminuindo o poder do Colorado dentro de casa. Acontece que os desfalques no meio-campo tornavam o time muito menos qualificado. Enquanto isso, do outro lado estava uma das equipes mais organizadas do Campeonato Brasileiro.