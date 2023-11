A retomada do Brasileirão após a parada da data Fifa colocará no caminho do Inter um dos postulantes ao título. Vindo de três partidas sem vitória, o Bragantino jogará no Beira-Rio neste domingo (26), às 18h30min, uma última cartada na esperança de levantar a taça. Em busca de mobilização, o técnico português Pedro Caixinha chegou a garantir que seu time mostrará em Porto Alegre força mental para se recuperar da derrota para o Flamengo, ocorrida na quinta-feira (23).