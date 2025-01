O principal sinal de alerta da vitória do Inter diante do São José

Lateral direita é um dos principais problemas de Roger Machado no início da temporada. Jefferson Botega / Agencia RBS

O Inter venceu com dois gols no fim e teve muitas dificuldades durante a partida, mesmo com um jogador a mais, desde os 14 minutos do primeiro tempo.

Dificuldades de penetração, falta de inspiração, gramado ruim, enfim… Mas nada foi mais preocupante do que a atuação do lateral-direito titular do Inter.

Aguirre não construiu nada ofensivamente, mesmo com uma marcação mais frouxa, já que o São José marcou muito mais o lado esquerdo, de Bernabei. Aguirre errou passes, não acertou cruzamentos e foi facilmente driblado em um lance de ataque isolado do Zeca.

Roger viu tudo isso e o tirou de campo no intervalo. Nathan entrou e não fez muito mais. Foram os dois reforços que o Inter trouxe no ano passado para esse setor. Imaginem se Roger não tivesse descoberto Bruno Gomes.

A ausência de Bruno Gomes gera muita preocupação. A direção precisa agir rapidamente no mercado. Aguirre, até aqui, teve atuações comprometedoras em jogos sem qualquer tipo de pressão.

É preciso ter um lado direito forte, até para que sobre espaço do lado esquerdo, onde somos agressivos com Wesley e Bernabei. Não é possível minimizar esse problema.