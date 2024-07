A verdade é que não podemos contar com Enner Valencia quase nunca em 2024. Uma entrada dura de Bustos, no aquecimento do primeiro Gre-Nal do ano, combinada com uma lesão sofrida durante o clássico, debilitou nosso centroavante. Agora, ele volta em um momento decisivo. Contra o Juventude, no Gauchão, jogou longe do 100%. Perdemos. Com ele, a esperança aumenta.