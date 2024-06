Falei com o "Gordo do Jaconi". Douglas Tim, 36 anos, empresário, sócio do Inter desde 2008, me procurou nesta segunda-feira (10) para falar da polêmica de sábado (8). Ele afirmou ser o torcedor que xingou Coudet e reclamou do desempenho do time na vitória por 1 a 0 sobre o Delfín, em Caxias do Sul. Conversamos sobre o ocorrido, e a entrevista está aqui.