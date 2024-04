O que vimos em Salvador na noite deste sábado (27) foi uma das cenas mais absurdas dos últimos tempos no futebol brasileiro. O dito imortal, sob o comando do seu principal ídolo, desistiu do jogo antes do apito final. Os 11 “guerreiros” ficaram abandonados pelo treinador, que preferiu “protestar" a lutar até o fim para empatar o jogo. Aquele que diz que jamais se entrega, que diz para que não duvidem dele. O “imortal”, desistiu.