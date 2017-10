Fico imaginando se fosse uma mulher. Se uma presidente, senadora ou deputada, independentemente de partido, tivesse sido submetida a uma cirurgia no sistema urinário em função de um problema.

Não sou e jamais serei contra o humor, mesmo que de mau gosto. O que proponho aqui é uma provocação respeitosa. Piadas com o sistema urinário de um homem são:

Escolha uma:

( ) Menos sexistas, machistas e deselegantes do que as feitas com mulheres.

( ) Igualmente condenáveis.

( ) Mais sexistas, machistas e deselegantes do que as feitas com mulheres.

Está certo que é o Temer, presidente mais impopular do mundo. Mas se fosse a Dilma? Se a internet e mesmo a mídia tradicional fossem tomadas com piadas sobre a vagina da ex-presidente? Eu tenho a resposta. Seria um escândalo. Uma revolta. Com toda a razão.