O Brasil dispõe de 443 delegacias de atendimento a mulheres em situação de violência. Do total, 22 (4,9%) se encontram no Rio Grande do Sul.

Os dados são do anuário publicado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Segundo a organização, é a primeira vez que foram reunidas informações sobre feminicídio de maneira separada dos demais crimes.

— A Lei de Feminicídio é recente (de 2015). Antes, a gente não tinha dados suficientes. Só recentemente começou a ser registrado o homicídio em que a vítima é mulher pelo simples fato de ser mulher, motivado por sentimentos de ódio e desprezo — explica Olaya Hanashiro, consultora sênior do Fórum Brasileiro de Segurança Pública.

A cientista política ressalta que as unidades especializadas são importantes. No entanto, considera que ainda não é possível tê-las à disposição de toda a população feminina no país.

— Precisamos fazer uma capacitação transversal para que todas as delegacias possam realizar um atendimento adequado, reconhecer um caso de feminicídio e registrá-lo como tal. Assim, os números divulgados pelas agências de estatísticas podem ajudar na formulação de políticas públicas adequadas para lidar com a violência contra a mulher — comenta.

Número de delegacias de atendimento a mulheres por Estado:

Acre - 2

Alagoas - 3

Amapá - 3

Amazonas - 12

Bahia - 15

Ceará - 9

Distrito Federal - 1

Espírito Santo - 11

Goiás - 22

Maranhão - 17

Mato Grosso - 5

Mato Grosso do Sul - 12

Minas Gerais - 50

Pará - 16

Paraíba - 9

Paraná - 18

Pernambuco - 10

Piauí - 8

Rio de Janeiro - 14

Rio Grande do Norte - 5

Rio Grande do Sul - 22

Rondônia - 7

Roraima - 1

Santa Catarina - 24

São Paulo - 129

Sergipe - 5

Tocantins - 13