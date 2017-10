Gabriel Renner / Arte ZH

O Tio Herbert tem 90 anos. Quando a guerra era iminente na Alemanha, parte da família fugiu para o Brasil. A outra, para a Holanda e, depois, para os Estados Unidos. Tio Herbert, filho da irmã do meu avô, vive sozinho em um bom apartamento no subúrbio de Chicago. Da sala, tem uma vista linda do lago Michigan. Na parede da copa, uma gravura da gaúcha Zoravia Bettiol. Achei estranho. Ele explicou: anos trás, recebeu um cartão de fim de ano com a reprodução. Quando foi ao Brasil, comprou uma original.

Viúvo, três filhos, cego de um olho. Peguei dois trens para chegar lá. Adoro ir somando peças ao quebra-cabeça da memória familiar. Uma arqueologia que me encanta. Puro egoísmo. É para me conhecer melhor. Por isso, quis conversar com ele. Para entender um pouco mais essa herança de imigração e de fuga, de esperança e de medo, de recomeço e de perda.

Ouvi as histórias da Alemanha, da chegada aos Estados Unidos, da adaptação. Mas queria, naquele encontro, reencontrar meu avô, morto há duas décadas. Um homem de quem ouvi pouco. Não era tímido, mas era calado. "Herbert, o que tu lembras do Opa Erwin?" Ele pensou alguns segundos e disse: "Então vou te contar uma coisa sobre o teu avô que tu não sabes". Botou a mão no queixo. Parou. Parecia hesitar.

Fiquei tenso. Talvez eu não quisesse ouvir. Talvez fosse melhor ficar com a imagem que tinha do meu avô. Tio Herbert olhou o vazio. Eu iria mudar de assunto. Mas antes que abrisse a boca, ele falou: "Teu avô tinha um gato amestrado". Pensei não ter entendido bem o inglês. "O quê?", rebati. "Em Sprendlingen, na Alemanha, teu avô, quando era jovem, tinha um gato amestrado. Ele botava o bicho entre as pernas, fazia um círculo fechado com os braços e o gato pulava".

Tio Herbert deu uma gargalhada deliciosa ao lembrar. Fiquei sem ação. Ri junto, no reflexo.

A conversa mudou de rumo. Tio Herbert me contou que é comunista. Foi vítima da caça às bruxas na universidade. Por isso, ironicamente, começou a trabalhar na iniciativa privada e a ganhar dinheiro. "Só é possível haver comunismo de verdade depois do colapso do capitalismo", sentenciou.

Jantamos. Fui embora.

Eram 16 paradas até o hotel. Tive tempo para pensar no meu avô. Então é isso? Um gato amestrado. Na oitava parada, uma súbita e inesperada sensação de alívio. Imaginei, 20 anos depois da minha morte, alguém perguntando quem eu era. E alguém da família, tomara, respondendo mais ou menos assim: "Teu avô Tulio fez uma miniatura de disco voador em cerâmica". Todos os meus dilemas, pecados, culpas, erros, angústias, vaidades, glórias, vitórias, fracassos. Nada fará diferença. É lindo. É libertador.