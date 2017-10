Aprender sobre criatividade humana e inteligência artificial sobre as águas do Guaíba. Essa é a proposta do BS Sunset, que levará palestrantes da área para um passeio de catamarã. Com mais de 10 milhões de seguidores nas redes sociais, Renan Schwarz, criador do meme Chapolin Sincero, é um dos nomes que compartilharão seus conhecimentos. Foodbikes, DJs e batalha de playlists completam a programação do evento, que termina com happy hour ao pôr do sol.