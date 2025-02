O filme favorito para ganhar o Oscar de melhor animação

Cena do filme de animação "Robô Selvagem" (2024), dirigido por Chris Sanders. Universal / Divulgação

Divertida Mente 2 pode ter sido o campeão de bilheteria da temporada passada, com quase US$ 1,7 bilhão arrecadados, e Flow: À Deriva pode ser o filme mais fofo do Oscar. Mas o favorito para conquistar a categoria de melhor longa-metragem de animação na premiação da Academia de Hollywood é Robô Selvagem (The Wild Robot, 2024), disponível para aluguel digital em Amazon Prime Video, Apple TV, Google Play e YouTube.

Para começo de conversa, Robô Selvagem tem mais indicações ao Oscar: soma três, concorrendo também aos troféus de melhor música original, composta por Kris Bowers, e melhor som. Flow recebeu duas — a outra é em melhor filme internacional. E Divertida Mente 2 compete apenas entre as animações.

Quando a temporada de premiação começou, Flow surgiu como um forte candidato ao Oscar, graças às vitórias no Globo de Ouro, concedido pela Associação de Imprensa Estrangeira em Hollywood, e junto aos críticos de Los Angeles, Nova York, Chicago, Boston e San Francisco. Mas Robô Selvagem assumiu o favoritismo ao conquistar o PGA Awards, da Associação dos Produtores dos EUA, e nove troféus no Annie, o principal prêmio da animação na indústria estadunidense. No Bafta, da Academia Britânica, acabou derrotado por Wallace & Gromit: Avengança, uma produção britânica.

À primeira vista, Robô Selvagem pode causar uma sensação de déjà vu nos pais: outro longa-metragem de animação estrelada por um robô que precisa lidar com questões bem humanas, com sentimentos como amor, luto e empatia, com dificuldades de comunicação e com a preservação da Terra, a exemplo de O Gigante de Ferro (1999), Robôs (2005), Wall-E (2008), Operação Big Hero (2014) e Meu Amigo Robô (2023). Independentemente da existência de pontos semelhantes, este é o filme perfeito para ver com os filhos neste fim de semana de Dia das Crianças.

Trata-se da adaptação de um sucesso da literatura infantil, publicado em 2016 pelo escritor e ilustrador estadunidense Peter Brown. É o 49º filme animado da DreamWorks, estúdio que começou com Formiguinhaz (1998), pertence à Universal e tem no currículo as franquias Shrek/Gato de Botas, Madagascar, Kung Fu Panda, Como Treinar seu Dragão e Trolls. Quem dirige é Chris Sanders, que concorreu ao Oscar por Lilo & Stitch (2002, com Dean DeBlois), Como Treinar seu Dragão (2010, em mais uma parceria com DeBlois) e Os Croods (2013, com Kirk DeMicco).

Robô Selvagem equilibra aventura, comédia e drama, com pitadas de terror. A receita inclui crítica social, mensagem ecológica e doses generosas de emoção — realçada pela ótima música de Kris Bowers —, mas sem descambar para a pieguice. É também um filme extremamente bonito, para o qual as técnicas de animação digital foram aprimoradas para que as cenas pareçam pintadas — vale destacar os enquadramentos, não raro inusuais.

Roz e Bico-Vivo em "Robô Selvagem", favorito ao Oscar de melhor longa de animação. Universal / Divulgação

Com a voz de Lupita Nyong'o no original e a de Elina de Souza na versão dublada, a protagonista é a unidade 7134 dos robôs multifuncionais ROZZUM, única salva do naufrágio de um navio de carga da empresa Universal Dynamics na costa de uma ilha desabitada por humanos. Essa sobrevivente é acidentalmente ativada pelos animais locais, com quem tenta se comunicar, mas acaba gerando confusões cômicas ou mesmo situações de perigo. Gradativamente, Roz, como ela é apelidada, passa a interagir com personagens como Astuto (Pedro Pascal/Rodrigo Lombardi), uma raposa, Bico-Vivo (Kit Connor/Gabriel Leone), um filhote de ganso órfão, uma gambá mãe e um bravo urso pardo.

O cenário hostil e os desafios do enredo permitem a Robô Selvagem ser uma fábula encantadora, tanto no campo emocional quanto no sociopolítico. Por um lado, o filme acompanha a criação de vínculos afetivos, a formação de uma família não convencional, uma história de amor, sacrifício e gratidão. Por outro, mostra como a tecnologia pode e deve conviver harmoniosamente com a natureza, ensina que a gentileza é uma habilidade de sobrevivência e lembra o quanto somos dependentes uns dos outros, a despeito de diferenças — na vida em sociedade, cooperação é fundamental.

É assinante mas ainda não recebe a minha carta semanal exclusiva? Clique AQUI e se inscreva na minha newsletter.