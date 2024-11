O menino que quase foi Harry Potter no cinema

Uma dica para os últimos dias da 70ª Feira do Livro de Porto Alegre, que termina nesta quarta-feira (20): O Número Dois, romance do escritor francês David Foenkinos que brinca — não sem crueldade — com a mitologia em torno da saga Harry Potter, um fenômeno criado pela autora britânica J.K. Rowling em 1997 que vendeu mais de 600 milhões de exemplares e deu origem a uma franquia cinematográfica que arrecadou US$ 7,7 bilhões nas bilheterias.