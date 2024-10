Sessão gratuita comemora 20 anos da produtora Clube Silêncio

Uma sessão especial na Cinemateca Capitólio vai celebrar os 20 anos do surgimento da produtora Clube Silêncio, formada em Porto Alegre pelos diretores Gustavo Spolidoro, Fabiano de Souza, Gilson Vargas e pelo montador Milton do Prado. Com entrada franca e projeção em 35mm, serão exibidos quatro curtas-metragens: Cinco Naipes (2004), de Souza, Messalina (2004), de Cristiane Oliveira, Início do Fim (2005), de Spolidoro, e Dois Coveiros (2008), de Vargas. Depois, o quarteto de realizadores participa de um debate com a crítica e pesquisadora Fatimarlei Lunardelli.