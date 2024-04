O Departamento de Justiça dos EUA anunciou nesta terça-feira (23) que fechou um acordo de US$ 138,7 milhões (o equivalente a R$ 714 milhões) com mais de 100 vítimas do médico Larry Nassar, que abusou sexualmente de ginastas, incluindo as medalhistas olímpicas Simone Biles, McKayla Maroney e Aly Raisman. O grupo acusou o FBI, a polícia federal, de lidar de forma pouco séria com as acusações. O caso foi retratado em Atleta A (Athlete A, 2020), documentário disponível na Netflix.