O Looke lança nesta quinta-feira (23) um dos filmes mais instigantes do Fantaspoa 2023: Good Boy (2023), do norueguês Viljar Boe. No 19º Festival Internacional de Cinema Fantástico de Porto Alegre, foi apresentado como Bom Garoto, mas a plataforma de streaming resolveu manter o título original para não confundir com o mexicano O Bom Garoto (2022), em cartaz na Netflix.