Nesse último mês de outubro, tenho trabalhado bastante ativamente na Confederação Brasileira de Desporto Escolar (CBDE) em preparação para a principal competição do ano no calendário: a Gymnasíade sub-18. É a maior competição escolar do mundo e conta com mais de 5 mil estudantes-atletas a cada edição. Esse ano ela foi realizada no Bahrein e foi lá onde estive nas últimas duas semanas.