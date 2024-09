A nomenclatura dos atletas paralímpicos é feita de maneira equivocada

Os Jogos Paralímpicos de Paris começaram nesta semana, e me alegra muito podermos vivenciar novamente, em tão pouco tempo, as emoções que sentimos durante as Olimpíadas de algumas semanas atrás. Ao contrário da delegação olímpica, a delegação paralímpica brasileira é uma potência e, há algumas edições, figura sempre no top 10 do quadro de medalhas, mas por algum motivo ouvimos falar pouco disso. Essa é uma das principais reclamações dos atletas e organizações: a falta de visibilidade.