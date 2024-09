O Brasil começou a sexta-feira (30) amassando no primeiro dia do atletismo nos Jogos Paralímpicos de Paris. Em uma das primeiras disputas no Stade de France, Júlio César Agripino conquistou o ouro nos 5000m T11, com direito a recorde mundial e paralímpico ( 14min48s85). O pódio ficou ainda mais completo com o bronze de Yeltsin Jacques.