Existem muitas coisas que são comuns a todos os atletas, independentemente do esporte. E eu aqui, quase semanalmente, tento trazer algumas dessas particularidades que acabam não chegando ao conhecimento do grande público por diversos motivos. Quanto mais tempo passo praticando atletismo e, agora, nos últimos anos, circulando e mantendo contato com atletas de diferentes modalidades, mais eu consigo identificar esses aspectos comuns a todos nós e mapear um pouco mais a extensão do que significa ser atleta.