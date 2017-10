Dá um alento ver gente investindo em turismo. E no Rio Grande do Sul. E em cultura gaúcha. A ideia deste projeto, definido como bairrista pelos proprietários, está no próprio nome: Estribo Hotel Estância. Concebido (e construído) ao longo de uma década, o hotel do interior de Santo Antônio da Patrulha é um empreendimento familiar — investiram nele os empresários de Caxias do Sul Pedrinho e Margarete Orso e seus filhos, Bruno, 26 anos, e Vanessa, 27, ambos formados em Hotelaria pela Universidade de Caxias do Sul (UCS).