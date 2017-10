No ano passado, com inspiração em A Casa das Sete Mulheres , já havia acontecido uma dessas Escapadas Culturais promovidas pela Casamundi , rumo a cenários de Pelotas como a Charqueada São João . Pois agora que a autora Leticia Wierzchowski concluiu e lançou o terceiro volume da Trilogia Farroupilha , a dose será repetida. Primeiro, retornando a Pelotas (dezembro/2017) e depois indo aos Aparados da Serra (março/2018).

Dezembro/2017: A Casa das Sete Mulheres/Pelotas - Um dia inteiro destinado a conhecer uma das principais locações da minissérie A Casa das Sete Mulheres, com visita à Charqueada São João e passeio de barco pelo Arroio Pelotas, com piquenique sob uma figueira. Dia 9 de dezembro, das 7h às 20h, com saída de Porto Alegre.

Março/2018: Nossa história farroupilha/Aparados da Serra - Com passeio pelos cânions, hospedagem e uma noite sob as estrelas, em roda da fogueira com vinho e contação de história com a autora, que falará sobre os romances, as histórias, os personagens e os episódios que a motivaram a escrever a Trilogia Farroupilha. Dias 10 e 11 de março, com saída de Porto Alegre.