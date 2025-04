RS é o terceiro Estado brasileiro mais seguro para os turistas

Chefe da Polícia Civil, delegado Fernando Sodré (D), apresentou indicadores a Ronaldo Santini. Setur / Divulgação

O jornalista Henrique Ternus colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

Buscando retomar o patamar pré-enchente do turismo gaúcho, o secretário Ronaldo Santini recebeu a notícia de um índice digno de comemoração: o Rio Grande do Sul é o terceiro Estado mais seguro para turistas no Brasil, atrás do Distrito Federal e de Santa Catarina. A informação é da Polícia Civil, que apresentou os dados de segurança para representantes do turismo na quinta-feira (24).

Entre 2022 e 2024, houve queda de 47% nos latrocínios (que é o roubo seguido de morte) e redução de quase metade dos roubos a pedestres. No período, os furtos de veículos caíram 26% e o roubo de carros diminuiu em 48%.

De acordo com o secretário Santini, as ações da Secretaria de Segurança Pública e das forças policiais não foram direcionadas ao turismo, e sim para toda a sociedade, mas geram reflexo importante no setor e criam um ambiente favorável para os viajantes optarem pelo RS na hora de escolher um destino.

— Temos trabalhado para fazer com que o RS volte a ser um destino turístico competitivo. Um dos fatores que pesa muito na escolha do destino é a segurança pública, e nesse sentido os números passam a ser um importante ativo a ser trabalhado na recuperação desse segmento. Temos hoje uma dificuldade de competitividade pela distância, para negociar eventos a questão aérea e o custo de deslocamento pesam, mas a segurança aparece como um ativo muito importante — destaca o secretário do Turismo.

Prestes a completar um ano da enchente de maio de 2024, Santini destaca que a recuperação do setor turístico após a calamidade tem sido desafiadora, com uma intensidade abaixo do esperado, mas com resultados satisfatórios até o momento. Um dos destaques, segundo o secretário, é a descoberta de novas rotas e destinos que estão sendo explorados pelos visitantes do RS.

— Temos saboreado números interessantes de recuperação econômica, especialmente em destinos que já estavam consolidados, como Serra e Região das Hortênsias. Temos descoberto novos destinos turísticos também. Os jornalistas de Portugal que vieram durante o South Summit saíram daqui impressionados com um Brasil que eles desconheciam, nas palavras deles. Vai ser destaque em revistas e reportagens em Portugal. Ainda há um bom caminho a se recuperar, mas já são números que, no curto espaço de tempo que tivemos, são satisfatórios.