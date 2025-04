Leite ignora apelos e troca Beatriz Araújo por Eduardo Loureiro na Secretaria da Cultura

Beatriz Araujo era secretária da Cultura do Rio Grande do Sul desde 2019. Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

Os apelos da comunidade cultural pela manutenção de Beatriz Araújo na Secretaria da Cultura não foram suficientes para evitar a sua substituição pelo deputado Eduardo Loureiro (PDT), ex-prefeito de Santo Ângelo. A troca, prevista há várias semanas, foi consumada nesta sexta-feira (25) e anunciada por Leite pelas redes sociais.

O governador começou fazendo uma volta, mas acabou confirmando a temida inclusão da Cultura nas negociações políticas. No X, Leite escreveu:

"A cultura tem sido uma das prioridades do nosso governo. Com sensibilidade, diálogo e trabalho, a secretária Bia Araújo ajudou a liderar uma verdadeira virada na política cultural do Estado ao longo dos últimos seis anos, conduzindo o maior volume de investimentos da nossa história no setor. Bia fez isso com talento, coragem e compromisso. E seguirá contribuindo com a cultura gaúcha em uma nova importante missão que será anunciada em breve. Quem assumirá, nos próximos dias, a Secretaria de Estado da Cultura é o deputado Eduardo Loureiro, do PDT, partido que tem sido leal e parceiro do nosso governo", escreveu Leite.

"Loureiro traz consigo a capacidade já testada de gestor público, a legitimidade de quem conhece profundamente a realidade do interior do Estado e de quem sempre teve uma forte ligação com a cultura, especialmente com a região das Missões, que em 2026 celebrará 400 anos de história", acrescentou o governador.

Por fim, Leite afirma:

"Daremos continuidade às políticas estruturantes da área e ampliaremos o diálogo com as regiões, as tradições e as expressões que fazem da cultura do Rio Grande do Sul uma das mais ricas do país. Agradeço profundamente à Bia pelo trabalho e dou as boas-vindas desde já ao futuro novo secretário, com a confiança de que seguiremos valorizando a cultura como elemento de identidade, desenvolvimento e pertencimento do nosso povo".

Negociações

As negociações se arrastam há alguns meses, mas a troca era dada como certa desde o início de abril. Envolvem não apenas a participação maior do PDT no governo, mas um esboço de aliança para a eleição de 2026, que terá o vice-governador Gabriel Souza como candidato do governo. O PDT deverá fazer parte da aliança.

A indicação de Loureiro chegou a balançar quando o PDT realizou um encontro em São Leopoldo e Juliana Brizola foi lançada como candidata ao Piratini. Publicamente, Juliana e o presidente do partido, Carlos Lupi, disseram que ela será candidata e que a maior participação no governo não envolve a sucessão em 2026.